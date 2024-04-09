Росія попередила Казахстан про готовність надати їй 100 тисяч тонн бензину

Через атаки українських безпілотників і перебої в постачанні Росія звернулася до Казахстану з проханням про готовність надати їй 100 000 тонн бензину в разі дефіциту.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

Один зі співрозмовників видання сказав, що угода про постачання вже узгоджена.

Водночас радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов заявив, що міністерство енергетики не отримувало такого запиту від свого російського колеги.

Джерела ж запевняють, що Москва попросила Казахстан створити надзвичайний резерв бензину в обсязі 100 000 метричних тонн, готовий до постачання в Росію.

Міністерство енергетики Росії не відповіло на запит про коментарі.

Reuters пише, що також уже погодилася допомогти Росії з постачанням бензину Білорусь.

Раніше повідомлялося, що атаки безпілотників вивели з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти станом на кінець березня. Поки що влада заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси достатньо великі.

Reuters пише, що зазвичай Росія є нетто-експортером палива і постачальником на міжнародні ринки, але перебої в роботі нафтопереробних заводів змусили її нафтові компанії імпортувати.

Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту палива, хоча вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном та деякими країнами, такими як Монголія, з якими у неї є міжурядові угоди про постачання палива.

Минулого тижня Орський нафтопереробний завод на Уралі зупинив виробництво через масштабні повені, які також зачепили Казахстан.

Казахстан, найбільша у світі країна, що не має виходу до моря, також обмежив експорт палива до кінця року, за винятком гуманітарних цілей.

За даними джерел, станом на 5 квітня запаси бензину Аі-92 в Казахстані становили 307 700 тонн, а запаси бензину Аі-95 − 58 000 тонн. Запаси дизельного палива становили 435 300 тонн, а запаси авіаційного керосину − 101 000 тонн.