Росія почала використовувати у своєму тіньовому флоті найбільше у світі плавуче сховище газу

Найбільше у світі плавуче сховище зрідженого природного газу (LNG) Saam FSU увійшло до тіньового флоту Росії.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на gCaptain.

Сайти відстеження суден показують, що танкер-газовоз Everest Energy, який 23 серпня потрапив під санкції США, стоїть поряд із Saam FSU. Ймовірно, він здійснює перевалку газу на плавуче сховище.

Судно Saam FSU об’ємом 361 600 куб. м, побудоване компанією Hanwha в Південній Кореї, було відбуксовано на позицію за 50 км на північний захід від Мурманська в затоці Ура-Губа в червні 2023 року. Проте досі воно простоює — із вересня 2023 року судно є під санкціями США.

Російський Новатек, оператор проєкту “Арктик LNG-2” та поки що непідсанкційного проєкту “Ямал LNG”, мав намір перекачувати зріджений природний газ через територію колишнього СРСР, щоб оптимізувати використання своїх газовозів. Схоже, що тепер Новатек робить ставку на тіньовий флот.

“Saam FSU може забезпечити буферне зберігання приблизно на 16 днів, оскільки GBS-1 [перша лінія Arctic LNG 2] працює на рівні трохи нижче ніж 50% від своєї номінальної потужності, і до 27 днів у разі завантаження на рівні 30%, що є мінімальним значенням, необхідним для підтримання процесу зрідження”, — розповів Мехді Туїл, провідний фахівець із LNG у Calypso Commodities.

Американські санкції проти російських танкерів раніше показали себе як ефективний інструмент. Більшість із нафтовозів, проти яких у США запровадили обмеження, після цього почали простоювати.