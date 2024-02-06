Політика

Росія почала допомагати КНДР обходити банківські санкції, – NYT

6 Лютого 2024 10:07
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росія, корея
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин / Фото reuters

Росія розблокувала частину північнокорейських активів, заморожених за рішенням ООН в одному з російських банків, і, ймовірно, відкрила КНДР доступ до міжнародної фінансової системи в обмін на зброю для війни проти України.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в розвідках країн-союзниць США.

Вони розказали, що Росія дозволила вивільнити $9 млн з заморожених $30 млн. Ці гроші, за словами джерел газети, Пхеньян планує витратити на придбання нафти. Крім того, підставна північнокорейська компанія відкрила рахунок в іншому банку, який працює в підконтрольній Росії Південній Осетії.

Такі дії можуть свідчити про те, що Росія допомагає КНДР обходити санкції ООН, які забороняють фінансові операції з цією країною.

Американські чиновники, до яких звернулися журналісти, щоб перевірити цю інформацію, сказали, що не можуть підтвердити деталі банківських домовленостей між Росією і КНДР, але один з них на умовах анонімності сказав, що цього варто було очікувати. Доступ до світової фінансової системи, вважає він, справді міг бути серед умов збройової угоди.

Також Північна Корея, на думку джерел, хоче від Росії отримати новітню військову техніку, зокрема супутникові технології та атомні підводні човни, але навряд чи Росія готова ними поділитися, а отже, доступ до грошей для неї був би меншим злом.

Через Росію для КНДР відкриваються можливості для опосередкованої торгівлі з такими країнами, як Туреччина і Південна Африка.

Колишній помічник міністра фінансів США по боротьбі з фінансуванням тероризму Хуан Сарате вважає, що російська влада “перейшла Рубікон”, якщо справді дозволила КНДР використовувати банки або розморозила активи. Ці гроші невеликі, сказав він, але для Північної Кореї будь-який альтернативний доступ до капіталу був би за щастя.

Банківські санкції сильно ускладнюють життя КНДР і змушують вдаватися до “творчих” методів їхнього обходу, наприклад, з використанням криптовалют.

Експерти, з якими поспілкувалися журналісти, вважають, що Росія як постійний член Ради Безпеки ООН діятиме обережно. “Вони завжди можуть сказати: “Ну, це приватний банк, наші слідчі перевірять його”, і на цьому все закінчиться”, – сказав професор токійського кампусу Університету Темпл Джеймс Браун, який спеціалізується на відносинах Росії та Східної Азії.


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