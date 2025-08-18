Росія планує поновити активні наступальні дії на Запорізькому напрямку, — Сирський

Російські війська продовжують стратегічну наступальну операцію та проводять перегрупування сил, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Запорізькому напрямках.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, Покровський напрямок лишається для ворога ключовим — там щодня фіксується близько пів сотні штурмових дій. Натомість на Запорізькому напрямку тривають бої невисокої інтенсивності, але окупанти вже перекидають туди сили та готуються до активних наступальних дій.

За словами Сирського, масштабний удар росіяни планували ще рік тому, але тоді його зірвала українська Курська операція.

Головком пояснив і різке просування окупантів на 12 км у районі Добропілля: цьому сприяли складні умови місцевості з великою кількістю ярів та річок, літня рослинність, а також відсутність суцільної лінії оборони.

“На жаль, через об’єктивні причини у нас там немає суцільної лінії фронту, тому ворог скористався цим і просунувся. Але після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили і засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай”, – сказав головком.