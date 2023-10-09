Росія передала ХАМАС захоплену в Україні зброю – ГУР 

Російські окупанти передали бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та ЄС. Розвідка попереджає, що Росія готується до дискредитації України, щоб вплинути на ставлення союзників і надання західної зброї.

Про це повідомляє головне управління розвідки.

“Держава-агресор Росія використовує напад терористів ХАМАСу на державу Ізраїль для масштабної провокації проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ґру вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі”.

У ГУР вважають, що за задумом російських окупантів ці фейки мають лягти в основу низки “викривальних публікацій” та “розслідувань” у західних ЗМІ.

Також наголошують, що для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

Провокація росіян націлена на дискредитацію ЗСУ та повне припинення військової допомоги Україні з боку західних партнерів.