Економіка

Росія отримує з Фінляндії компоненти, необхідні для військової машини — ЗМІ

15 Січня 2024 15:27
читать на русском →
росія, фінляндія

З Фінляндії в Росію досі потрапляють компоненти та обладнання, які далі використовують в оборонній промисловості.

Журналісти розслідувального проєкту Yle знайшли низку компаній, які зареєстровані у Фінляндії та мають зв’язки з Росією, а їхні клієнти пов’язані з російськими силовими структурами.

Як ідеться в матеріалі, це близько 20 компаній, які експортували до Росії компоненти, що можуть використовуватися в оборонній промисловості. Йдеться про невеликі логістичні фірми, власниками яких є пов’язані з Росією особи, а їхні офіси розташовані в крихітних приміщеннях переважно в південно-східній частині країни, біля великих логістичних хабів.

Одна з компаній, що потрапила у фокус уваги, працює в районі Лаппеенранти і, згідно з митною інформацією, постачала в Росію датчики, дизельні двигуни, паливні насоси, компоненти, які використовуються в коробках передач автомобілів. Подібні західні компоненти знаходили у знищеній в Україні російській техніці, однак не все це підпадає під західні санкції.

Як йдеться в матеріалі, двоє клієнтів цієї фірми мають зв’язки з ФСБ — це випливає з публічних даних про російські закупівлі. Також виявлено випадки експорту в Росію різноманітного оптичного та електронного обладнання. Зокрема, є випадки постачання такого обладнання до Узбекистану, який вважається одним зі шляхів продажу підсанкційних товарів до Росії.

Згідно з матеріалами розслідування, щонайменше дев’ять російських клієнтів цих фінських компаній мають зв’язки або з ФСБ, або з російським ОПК.

Ще в одному випадку фінська компанія експортувала в Росію металообробне обладнання партнеру, причетному до виробництва розвідувальних літальних апаратів і бомбардувальників. Посадові особи фірм стверджують, що не мають інформації про те, що їхня продукція опиняється в російському ОПК.

Також журналісти з’ясували, що щонайменше чотири з фірм, на які звернули увагу в розслідуванні, вже фігурують у кримінальних провадженнях. Дві такі компанії восени 2023 року потрапили під санкції США через те, що експортовані ними компоненти опиняються в російських безпілотниках. Про одну з компаній пишуть, що її власником є громадянин Франції – резидент Фінляндії, який перебуває під арештом за підозрою в порушенні санкцій.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Січня 2024 18:21

Росія намагається відвоювати втрачені позиції на півдні, – Сирський
15 Січня 2024 16:50

Збиття російського А-50 стало першим в історії знищенням літака дальнього радіолокаційного виявлення — ЗМІ
15 Січня 2024 15:52

В мережі показали фото ураженого російського Іл-22
15 Січня 2024 15:42

Мін’юст оскаржуватиме поновлення на посаді громадянки Росії
15 Січня 2024 14:27

Зеленський прилетів до Швейцарії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки