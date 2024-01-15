Росія отримує з Фінляндії компоненти, необхідні для військової машини — ЗМІ

З Фінляндії в Росію досі потрапляють компоненти та обладнання, які далі використовують в оборонній промисловості.

Журналісти розслідувального проєкту Yle знайшли низку компаній, які зареєстровані у Фінляндії та мають зв’язки з Росією, а їхні клієнти пов’язані з російськими силовими структурами.

Як ідеться в матеріалі, це близько 20 компаній, які експортували до Росії компоненти, що можуть використовуватися в оборонній промисловості. Йдеться про невеликі логістичні фірми, власниками яких є пов’язані з Росією особи, а їхні офіси розташовані в крихітних приміщеннях переважно в південно-східній частині країни, біля великих логістичних хабів.

Одна з компаній, що потрапила у фокус уваги, працює в районі Лаппеенранти і, згідно з митною інформацією, постачала в Росію датчики, дизельні двигуни, паливні насоси, компоненти, які використовуються в коробках передач автомобілів. Подібні західні компоненти знаходили у знищеній в Україні російській техніці, однак не все це підпадає під західні санкції.

Як йдеться в матеріалі, двоє клієнтів цієї фірми мають зв’язки з ФСБ — це випливає з публічних даних про російські закупівлі. Також виявлено випадки експорту в Росію різноманітного оптичного та електронного обладнання. Зокрема, є випадки постачання такого обладнання до Узбекистану, який вважається одним зі шляхів продажу підсанкційних товарів до Росії.

Згідно з матеріалами розслідування, щонайменше дев’ять російських клієнтів цих фінських компаній мають зв’язки або з ФСБ, або з російським ОПК.

Ще в одному випадку фінська компанія експортувала в Росію металообробне обладнання партнеру, причетному до виробництва розвідувальних літальних апаратів і бомбардувальників. Посадові особи фірм стверджують, що не мають інформації про те, що їхня продукція опиняється в російському ОПК.

Також журналісти з’ясували, що щонайменше чотири з фірм, на які звернули увагу в розслідуванні, вже фігурують у кримінальних провадженнях. Дві такі компанії восени 2023 року потрапили під санкції США через те, що експортовані ними компоненти опиняються в російських безпілотниках. Про одну з компаній пишуть, що її власником є громадянин Франції – резидент Фінляндії, який перебуває під арештом за підозрою в порушенні санкцій.