Політика

Росія обіцяє звільнити всіх громадян Індії, які підписали контракт із Міноборони РФ, – ЗМІ
9 Липня 2024 16:28
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індія, війна, росія
Індійські громадяни завербовані до лав ЗС РФ / Фото з відкритих джерел

Росія звільнити обманом завербованих громадян Індії, які були мобілізовані в російську армію для війни проти України.

Про це повідомляє індійське видання NDTV з посиланням на власні джерела.

Російський президент Володимир Путін погодився звільнити з військової служби усіх громадян Індії після зустрічі з прем’єр-міністром країни, що відбулася у Москві 9 липня.

Наразі відомо щонайменше про двох індійців, що загинули під час війни проти України. Крім них, відомо про ще кілька десятків людей, яких змусили воювати, і зараз вони перебувають у зоні бойових дій.


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