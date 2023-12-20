Росія обходить санкції завдяки посередникам у Китаї, Марокко і Туреччині — NYT

Російська влада та компанії після запровадження західних санкцій почали закуповувати телекомунікаційне обладнання та мікрочипи для систем озброєння і дронів через мережу посередників у Китаї, Марокко та Туреччині.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на витік електронних листів російського уряду, торгових документів і записи онлайн-розмов між російськими інженерами.

Газета зазначає, що протягом 22 місяців від початку війни в Україні Росія значною мірою продовжувала отримувати технології, необхідні для підтримки економіки. Після того як експортні обмеження та корпоративні заборони спочатку призвели до перебоїв у торгівлі, російські постачальники знайшли лазівки та обхідні шляхи.

NYT пише, що майже все комерційне обладнання, включаючи основне телекомунікаційне, засоби спостереження, мікрочипи для передових обчислювальних систем і систем озброєння, а також дрони, було не надто важко отримати.

Російська влада та компанії об’єдналися, щоб скористатися шпаринами у санкціях. Згідно з витоком електронної пошти російського уряду, торгової документації та записів онлайн-розмов між російськими інженерами, отриманих виданням, вони підхоплювали мережі посередників, у тому числі посередників у Китаї, і маскували свою діяльність через підставні компанії.

Злита інформація свідчить, що РФ звернулася до країн, які зайняли нейтральну позицію у війні проти України, як-от Марокко та Туреччина, і використовує їхні порти, щоб отримувати необхідні товари, які далі перевантажують на інші судна, що прямують до РФ.

У щотижневих електронних листах російські торгові чиновники ділилися інформацією про те, які порти будуть перевозити товари, хто торгуватиме в рублях і де можна ремонтувати кораблі під російським прапором, свідчать документи. Якщо один постачальник перестав продавати, вони знаходили іншого. Якщо судноплавний шлях переривався, з’являвся новий.

Після цього заборонені технологічні продукти стали доступними для купівлі у відомих постачальників і на простих у використанні сайтах електронної комерції, таких як Nag, OCS Distribution, 3Logic Distribution і 4Telecom. Зокрема, російська телеком-компанія Convex таким чином закуповувала обладнання для управління ФСБ в Єкатеринбурзі, сказано у статті.

Зокрема, російський інтернет-магазин Nag з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну закупив високотехнологічну продукцію компаній зі США на 100 млн доларів, а з Китаю лише цього року на $150 млн.

У листах російських чиновників говориться, коли і як перевантажуватимуться товари, де можна ремонтувати судна, що ходять під російським прапором, а також зазначається, що турецькі порти приймають оплату в рублях.

Як пише видання, за допомогою низки посередників Росія отримує продукцію західних компаній, зокрема, Cisco, HP, Juniper, Ericsson й Nokia. Ці компанії або відмовилися від коментарів, або заявили, що імпорт в Росію з ними не узгоджували.