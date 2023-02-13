Політика

Росія не знає, де ЗСУ піде у контрнаступ – британська розвідка

13 Лютого 2023 09:09
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розвідка британії

Станом на 7 лютого 2023 року зображення з відкритих джерел вказують на те, що Росія, ймовірно, продовжила зміцнення оборонних укріплень у Запорізькій області на півдні України, зокрема поблизу міста Тарасівка.

Станом на 8 січня 2023 року Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області.

Про це повідомляється у щоденному звіті розвідки Великої Британії.

“Незважаючи на поточний оперативний фокус на центральному Донбасі, Росію продовжує турбувати охорона флангів своєї розширеної лінії фронту”, – роблять висновок аналітики.

“Про це свідчить продовження будівництва оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях та перекидання особового складу. Лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1288 км, а лінія фронту в окупованій Росією Запорізькій області – 192 км”, – йдеться далі у доповіді.

Великий український прорив у Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського «наземного мосту», що з’єднує Ростовську область Росії та Крим. Успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену військову мету Росії «звільнити» Донбас.

“Вирішення, протидії якій із цих загроз віддати пріоритет, ймовірно, є однією з головних дилем для російських планувальників”, – робить висновок розвідка.


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