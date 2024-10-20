Росія не видала тіло загиблої в полоні журналістки Вікторії Рощиної

Росія не передала Україні тіло загиблої в полоні журналістки Вікторії Рощиної під час обміну тілами загиблих 18 жовтня. Про це виданню «Бабель» розповів представник українського координаційного штабу з питань військовополонених Петро Яценко.

За словами Яценка, штаб «продовжує переговори щодо репатріації [тіла]» і про можливу дату повернення говорити ще рано.

27-річна журналістка Вікторія Рощина, яка співпрацювала з «Громадське», «Українською правдою», «Радіо Свобода» та іншими виданнями, потрапила в полон під час роботи на окупованих територіях влітку 2023 року. Востаннє її бачили в Бердянську наприкінці серпня.

Родичам Рощиної вдалося домогтися від Міноборони Росії підтвердження того, що вона потрапила в полон тільки в травні 2024 року. У жовтні вони отримали повідомлення від російського військового відомства, що журналістка загинула 19 вересня під час етапування в Москву з Таганрога. За даними військової розвідки України, Вікторія Рощина була у списках на обмін.

Перед смертю Рощину півроку утримували в СІЗО-2 Таганрога. Ізолятор відомий «як одне з найжорстокіших для українців місць для утримання під вартою», українські правозахисники повідомляли про масове застосування там тортур до полонених і називали місце «пеклом на землі».