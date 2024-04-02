Суспільство

Росія накопичила близько тисячі високоточних ракет, – ГУР

2 Квітня 2024 16:33
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гур, ракетний удар
Ту-95МС із ракетами Х-101 / Фото: Міноборони РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія накопичила близько тисячі високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет”, – зазначив Скібіцький.

Також, за його словами РФ планує у квітні виробити 40 ракет Х-101. Та озвучив прогноз щодо наступних масованих атак по Україні.

“Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та “шахедів”. Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись”,  – сказав Скібіцький.

Також  у ГУР зазначили що з осені минулого року росіяни майже не застосовують ракети типу “Калібр”.

“Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М14 “Калібр” і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року”, ― сказав Скібіцький.

Що стосується протикорабельних ракет, ГУР стало відомо, нині ворог проводить модернізацію ракет “Онікс”, а запаси звичайних “Оніксів” становлять 440 одиниць у РФ.


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