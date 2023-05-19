Росія купує безпілотники та чіпи через Казахстан

Росія, оминаючи санкції, закуповує чіпи та безпілотники для війни в Україні через компанії в Казахстані. Про це повідомляють “Важливі історії”, OCCRP та Der Spiegel.

Як з’ясували журналісти видань, дрони китайської компанії DJI, які часто використовуються в російській армії, потрапляють до Росії через московську компанію “Небесна механіка”, яка закуповує їх у казахстанської компанії “Аспан арба”. Остання з’явилася у квітні 2022 року, її засновник – той самий, що у “Небесної механіки” – Ілля Гольберг.

Покупцями “Небесної механіки” є федерація ветеранів збройних конфліктів “Рись”, Камчатська крайова рада ветеранів війни і праці, а також магазин на Ozon, де закуповуються російські військові. Сама китайська DJI у тому ж квітні 2022 року заявила, що припиняє постачання до Росії та України, щоб запобігти використанню дронів у бойових діях.

Друга компанія, яка допомагає Росії обходити санкції – казахстанська Da Group 22. Вона закуповує комплектуючі для виробництва електроніки для ФСБ, розвідки та Міноборони у німецької компанії Elix-st та продає їх російській фірмі “Стек”. Казахстанською та німецькою фірмами володіє одна родина російських бізнесменів на прізвище Чернет, йдеться у розслідуванні.

На запитання журналістів, хто є власником Da Group, у компанії Elix-st відповіли, що не знають історії її заснування. Як доказ того, що родина Чернет не пов’язана з Da Group, компанія відправила застарілу виписку з державного реєстру, де власником було вказано Дастана Ахматбекова.

У Elix-st підтвердили відправку електронних компонентів Da Group, однак у компанії стверджують, що вони були призначені “для відеореєстраторів”.

За підрахунками “Важливих історій”, з даних Бюро національної статистики Казахстану випливає, що обсяг постачань мікросхем з Казахстану в 2022 році досяг 18 мільйонів доларів, а дронів – 1,23 мільйона доларів. Журналісти також зазначають, що до лютого 2022 року Росія, ймовірно, зовсім не купувала дрони у Казахстані.

Офіційно Казахстан дотримується нейтральної позиції у війні Росії проти України. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляв, що не визнає анексію українських теренів. Проте країна підтримує тісні торговельні зв’язки з Росією, а Токаєв приїжджав на Парад Перемоги у Москві 2023 року.

Про те, що Росія отримує чіпи та мікросхеми через Казахстан, Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати в обхід санкцій, запроваджених західними країнами через вторгнення російських військ в Україну, на початку березня повідомляв Bloomberg.