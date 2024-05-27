Росія концентрує сили поблизу кордону з Україною – ISW

Армія РФ концентрує сили на заході Бєлгородської області поблизу кордону з Україною. Їх мета – відтягнути українські сили в цей район і підготуватися до наступальних операцій із розширення російського плацдарму.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відзначили аналітики, президент України Володимир Зеленський заявив 26 травня, що російські війська готуються до нових наступальних дій і концентрують угруповання поблизу українського кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

“Зеленський, схоже, мав на увазі район Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області, а супутникові знімки цього району свідчать про те, що за останні тижні російські війська активізували діяльність на базах і складах у населених пунктах у цьому районі”, — йдеться в аналітичному звіті.

Однак нинішній розмір можливої концентрації російських військ у районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський залишається неясним, зазначили в ISW.

“Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив 26 травня, що російські війська можуть розпочати наступальні операції в Сумській області або районах Харківської області, що межують з Сумською областю, з метою розтягнути і закріпити українські сили далі вздовж міжнародного кордону на північному сході України”, — йдеться в аналітичному звіті.

Аналітики наголошують, в районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський російські війська мають можливість розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочіва і Богодухова (двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 кілометрів від міжнародного кордону), або на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси Р-45, яка з’єднує Богодухів з Сумами.

Зазначається, що російські війська можуть проводити наступальні операції як в одному, так і в обох напрямках, і російська концентрація тут може бути спрямована на те, щоб змусити українські війська перекинути сили і засоби на ширшу ділянку кордону в Харківській і Сумській областях.

За даними ISW, російські війська також концентрують обмежені сили в Курській і Брянській областях поблизу кордону з Сумською областю, і навіть обмежена концентрація в цих областях може бути спрямована на подальше відволікання і закріплення українських сил в районі міжнародного кордону.

Наразі російські війська доводять Північне угруповання військ у районі міжнародного кордону до запланованої кінцевої чисельності і, ймовірно, розпочнуть лише обмежені наступальні операції вздовж напрямку Суми-Харків, поки Північне угруповання військ не наблизиться до кінцевої чисельності, йдеться в аналітичному звіті.

“Навіть обмежені російські наступальні операції в цих районах посилять тиск, який розтягне українську живу силу і техніку на більш широкому фронті і, можливо, дозволить російським військам створити тактичні плацдарми для підтримки подальших операцій або на північний захід від Харкова, або в напрямку міста Суми”, — відзначили аналітики.

Однак Північному угрупованню військ, навіть при верхній межі його заявленої кінцевої чисельності, не вистачатиме живої сили, необхідної для проведення успішної операції з оточення або захоплення міст Харків або Суми, наголосили в ISW.