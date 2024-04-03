Політика

Росія готується мобілізувати 300 тисяч військових, – Зеленський

3 Квітня 2024 15:02
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росія, мобілізація
Російські новобранці на залізничній станції в Прудбої, Волгоградська область РФ / Фото: AP

На 1 червня росіяни готують мобілізацію додаткових 300 тисяч військовослужбовців. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з фінським колегою Олександром Стуббом.

“Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тисяч військових”, – заявив Зеленський.

Водночас Зеленський заявив, що не готовий сказати, скільки людей буде мобілізовано в Україні, проте “півмільйона нам не потрібно”.

“Відповідна кількість, яка не була на фронті – вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано – поки не готовий сказати”, – додав президент.


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