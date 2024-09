Росія евакуювала з Новоросійська Чорноморський флот

Чорноморський флот РФ евакуйовано з Новоросійська в очікуванні ударів далекобійними ракетами з боку ЗСУ, свідчить супутниковий знімок, опублікований OSINT-аналітиком H I Sutton у соцмережі X.

«Можливо, це відповідь на погрози з боку української авіації, а також новина про те, що ракети Storm Shadow можуть бути використані на території Росії. Сьогодні російські військово-морські сили, схоже, завершили евакуацію Новоросійська», – йдеться в публікації.

***BREAKING***



Likely response to #Ukrainian air threats, possibly news that Storm Shadow may be used on Russian territory.#Russian Navy vessels appear to have completed evacuated Novorossiysk today.



This follows a similar drill on September 11 2024 #OSINT pic.twitter.com/Y38CuKAViQ