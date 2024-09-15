Росія евакуювала з Новоросійська Чорноморський флот

Чорноморський флот РФ евакуйовано з Новоросійська в очікуванні ударів далекобійними ракетами з боку ЗСУ, свідчить супутниковий знімок, опублікований OSINT-аналітиком H I Sutton у соцмережі X.

«Можливо, це відповідь на погрози з боку української авіації, а також новина про те, що ракети Storm Shadow можуть бути використані на території Росії. Сьогодні російські військово-морські сили, схоже, завершили евакуацію Новоросійська», – йдеться в публікації.

***BREAKING***



Likely response to #Ukrainian air threats, possibly news that Storm Shadow may be used on Russian territory.#Russian Navy vessels appear to have completed evacuated Novorossiysk today.



This follows a similar drill on September 11 2024 #OSINT pic.twitter.com/Y38CuKAViQ — H I Sutton (@CovertShores) September 14, 2024

Напередодні обізнані джерела серед європейських дипломатів повідомили агентству Reuters, що Київ передав Вашингтону і Лондону список цілей на території Росії, по яких хотів би завдавати ударів за допомогою далекобійних ракет. За даними агентства, до переліку входять командні центри, склади палива та озброєння, а також місця зосередження живої сили.

Українські військові також розраховують застосовувати американські ракети ATACMS, британські Storm Shadow і їхній французький аналог SCALP. Якщо для британської влади потрібне узгодження зі США на використання подібних ракет, то Франції такий дозвіл не потрібен, зазначив французький дипломат у бесіді з Reuters.

Згідно з даними Інституту вивчення війни ISW, у разі скасування обмежень щодо застосування ATACMS під загрозою опиняться Ростовська, Воронезька, Бєлгородська, Курська, Брянська, Орловська, Липецька, Тамбовська і Калузька області. Загалом під удар можуть потрапити 245 військових об’єктів у РФ, з яких тільки 16 (або 6,5%) є авіабазами, решта – це місця базування російських бригад, штаби, командні пункти і військові заводи.

Таким чином, під удар Storm Shadow може потрапити база флоту в Новоросійську, військові аеродроми Краснодарського краю, авіабаза в Шайківці та кілька інших великих військових об’єктів, наголошується в публікації.