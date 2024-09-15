Політика

Росія евакуювала з Новоросійська Чорноморський флот
15 Вересня 2024 17:45
читать на русском →

Чорноморський флот РФ евакуйовано з Новоросійська в очікуванні ударів далекобійними ракетами з боку ЗСУ, свідчить супутниковий знімок, опублікований OSINT-аналітиком H I Sutton у соцмережі X.

«Можливо, це відповідь на погрози з боку української авіації, а також новина про те, що ракети Storm Shadow можуть бути використані на території Росії. Сьогодні російські військово-морські сили, схоже, завершили евакуацію Новоросійська», – йдеться в публікації.

Напередодні обізнані джерела серед європейських дипломатів повідомили агентству Reuters, що Київ передав Вашингтону і Лондону список цілей на території Росії, по яких хотів би завдавати ударів за допомогою далекобійних ракет. За даними агентства, до переліку входять командні центри, склади палива та озброєння, а також місця зосередження живої сили.

Українські військові також розраховують застосовувати американські ракети ATACMS, британські Storm Shadow і їхній французький аналог SCALP. Якщо для британської влади потрібне узгодження зі США на використання подібних ракет, то Франції такий дозвіл не потрібен, зазначив французький дипломат у бесіді з Reuters.

Згідно з даними Інституту вивчення війни ISW, у разі скасування обмежень щодо застосування ATACMS під загрозою опиняться Ростовська, Воронезька, Бєлгородська, Курська, Брянська, Орловська, Липецька, Тамбовська і Калузька області. Загалом під удар можуть потрапити 245 військових об’єктів у РФ, з яких тільки 16 (або 6,5%) є авіабазами, решта – це місця базування російських бригад, штаби, командні пункти і військові заводи.

Таким чином, під удар Storm Shadow може потрапити база флоту в Новоросійську, військові аеродроми Краснодарського краю, авіабаза в Шайківці та кілька інших великих військових об’єктів, наголошується в публікації.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Вересня 2024 21:19

З-під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки
15 Вересня 2024 20:58

Киян попередили про можливий запах води у кранах
15 Вересня 2024 20:29

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 42
15 Вересня 2024 20:18

Зеленський: План перемоги України складається з чотирьох основних пунктів
15 Вересня 2024 18:02

У Харкові рятувальники витягли чоловіка із собакою з 12-го поверху
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
усі думки