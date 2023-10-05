Економіка

Росія домовилась з Іраном про ремонт та техобслуговування цивільних літаків

5 Жовтня 2023 08:30
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росія, іран

Літаки з РФ після введення санкцій проходитимуть технічне обслуговування та ремонт на території Ірану, попри те, що Тегеран суттєво затримує терміни виконання робіт.

Про це заявив віцепрезидент ісламської республіки з науки та технологій Рухолла Дехгані Фірузабаді, інформує IRNA.

“Росія підписала з іранськими компаніями кілька великих контрактів, які передбачають, що літаки з РФ проходитимуть техобслуговування та ремонт в ісламській республіці”, – заявив чиновник.

Віцепрезидент назвав Іран одним з найбільших постачальників авіадвигунів та спеціалістів з технічного обслуговування та ремонту агрегатів літаків.

На переговорах, що проходили 6 серпня в Ісламській республіці, Москва та Тегеран домовилися про підписання угоди про співпрацю у галузі капітального ремонту та виробництва літаків та вертольотів.


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