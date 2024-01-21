Кримінал

Росія атакувала ракетами Кропивницький

21 Січня 2024 16:25
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ракетний удар, Кропивницький

У Кіровоградській області, яка в неділю зазнала ворожого обстрілу, постраждалих немає, цивільні об’єкти не пошкоджено.

Яе повідомлялося, у Кропивницькому пролунав вибух, перед цим військові попереджали про політ ракети у напрямку міста.

“На щастя, постраждалих немає. Цивільні об’єкти не пошкоджені. Друзі, бережіть себе і не ігноруйте тривогу”, – написав голова обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович у телеграм-каналі.

Раніше в неділю Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетний удар у напрямку Кіровоградської області. Жителі регіону чули вибухи.


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