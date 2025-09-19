Росія атакувала Павлоград дронами: спалахнули пожежі

У ніч на 19 вересня російські війська атакували Павлоград ударними безпілотниками, внаслідок чого у місті спалахнули пожежі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вночі ворог масовано атакував Павлоград. Спрямував на місто безпілотники. Виникло кілька пожеж, їх рятувальники локалізували”, – написав очільник адміністрації.

Реклама

Реклама

По Нікопольщині вдарили FPV-дроном та артилерію. Поцілили по райцентру та Мирівській громаді.

Загиблих та поранених внаслідок обстрілів РФ немає, зазначив посадовець.

Також сили ППО знищили над Дніпропетровщиною вісім БпЛА.