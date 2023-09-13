Росія атакувала Одещину: є постраждалі

Вночі 13 вересня окупанти атакували південь Одещини ударними БпЛА, внаслідок цього постраждали 6 цивільних осіб.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
“Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.
На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.
Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу”.
Кіпер також зазначив, що відомо про 6 постраждалих цивільних осіб.
“Троє з них – у важкому стані, ще у трьох – середній стан важкості.
Усім постраждалим надається медична допомога.”