Росія атакувала Дніпропетровщину: одна людина загинула, пошкоджено будинки й підприємство

Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області загинула жінка, двоє людей поранені. Під ударами опинилися Павлоградський, Самарівський, Синельниківський та Нікопольський райони.

Про це повідомили в ДСНС України.

Російські війська атакували Павлоград та Троїцьку громаду Павлоградського району Дніпропетровської області. Загинула жінка, двоє чоловіків дістали поранення.

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Також пошкоджено підприємство та приватні житлові будинки. Через обстріл виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

У Самарівському районі в Перещепинській громаді внаслідок ворожого удару пошкоджено приватний житловий будинок.

На Синельниківщині під обстрілами опинилися Шахтарська та Миколаївська громади. Там пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автозаправну станцію та транспортні засоби.

На Нікопольщині російські війська атакували місто Нікополь, а також Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади.