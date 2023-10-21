Спорт

Російським спортсменам заборонять виїжджати за кордон

21 Жовтня 2023 13:27
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росія

Міністерство спорту Росії планує разом із депутатами Держдуми розробити правові акти, що обмежують від’їзд за кордон молодих російських хокеїстів. Про це пише РБК з посиланням на слова міністра спорту Олега Матицина.

“Побачимо, як ми можемо захистити інтереси російського хокею, спортсменів, тренерів та спортивних шкіл, щоб обмежити виїзд талановитих спортсменів”, – цитує видання відповідь міністра на запитання кореспондента видання під час форуму “Росія – спортивна держава” у Пермі.

Матицин додав, що необхідно “створити тут умови, які б дозволяли хокеїстам реалізовувати свої таланти та отримувати матеріальну підтримку”.

Міністр не уточнив, чи торкатимуться обмеження будь-якого виїзду хокеїстів за кордон або лише переходів до закордонних клубів.

Питання кореспондента РБК було пов’язане з недавнім виступом Путіна на спортивному форумі у Пермі.

“Треба зрозуміти, що нам робити з цими ділками від хокею, які дітлахів ще зі спортивних шкіл відбирають і тягнуть за кордон. Зрозуміло, що у нас вільна країна, зрозуміло, що кожна людина робить свій вибір і ми не повинні заважати цьому, але ясно також і те, що це бізнес”, – сказав Путін.


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