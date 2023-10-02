Російським банкам заборонили використовувати SWIFT для внутрішніх переказів

Російським банкам з 1 жовтня заборонили використовувати SWIFT для передачі фінансової інформації при переказах коштів на території РФ.

Про це повідомляє російський “Інтерфакс”.

Згідно з вимогою Банку Росії, банки повинні передавати інформацію про перекази всередині країни тільки через Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС), а також через власні банківські системи або послуги сторонніх російських компаній, що забезпечують передачу та зберігання інформації щодо фінансових повідомлень тільки на території РФ.

Натомість ця вимога не поширюється на транскордонні перекази, а також на випадки передачі інформації в рамках платіжної системи з метою розгляду заяв клієнтів щодо операцій з використанням електронних засобів платежу.

Система передачі фінансових повідомлень у Росії з’явилася у відповідь на першу хвилю антиросійських санкцій у 2014 році, під яку підпала в тому числі низка банків.

Агентство зазначає, що СПФС – це аналог SWIFT, який забезпечує безперебійність передачі фінансових повідомлень як у Росії, і її межами.