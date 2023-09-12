Російський журналіст Бабченко заявив, що СБУ завела на нього справу

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що СБУ відкрила щодо нього кримінальне провадження. Про це Бабченко заявив на своїй Twitter-сторінці.

“СБУ завела на мене справу. Кримінальне провадження. Кримінальне провадження. Орієнтування на мене висить у базі прикордонників. Наказ — перетину кордону не перешкоджати”, — пише він.

За словами росіянина, після перетину його наказано “затримати і направити в Лук’янівське СІЗО” в Києві.

Бабченко заявив, що не знає, на яких підставах відкрито цю “справу”, але припустив, що через “образу” президента України Володимира Зеленського.