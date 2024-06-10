Російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії

Фінляндія заявила, що російський військовий літак порушив її повітряний простір, що стало першим подібним випадком з моменту вступу північної країни до НАТО.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

Літак пробув у повітряному просторі Фінляндії близько 2 хвилин у понеділок вранці, йдеться у заяві Міністерства оборони. Інцидент стався у східній частині Фінської затоки, при цьому літак заглибився на 2,5 кілометра (1,6 милі) у фінську територію.

“Ми серйозно ставимося до підозри в порушенні територіальної цілісності і негайно розпочали розслідування”, – заявив міністр оборони Антті Хакканен.

Останній такий інцидент стався в серпні 2022 року, коли два російські винищувачі влетіли у повітряний простір Фінляндії.