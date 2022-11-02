Російський суд заочно арештував Коломойського та Боголюбова

Вахітовський районний суд Казані заочно заарештував українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє Forbes із посиланням на рішення суду.

Як зазначається, суд вирішив заочно обрати бізнесменам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Бізнесменів звинувачують у тому, що в період з грудня 2006 року по жовтень 2007 року, начебто перебуваючи у змові з іншими учасниками, привласнили 800 тисяч тонн нафти вартістю понад 400 млн доларів.

Зазначається, що російська нафтова компанія “Татнефть” надала цю нафту через підприємства-посередники в резервуари нафтопереробного заводу ЗАТ “Укртатнафта” в Полтавській області.

Видання пише, що у червні минулого року ТОВ “Татнафта-АЗС-Україна” заявляла про плани оптимізувати та розвивати роздрібні продажі пального. “Татнафта” вирішила продати 31 АЗС та сім нафтобаз у Харківській та Полтавській областях. Загалом російській “Татнефти” в Україні належало 91 АЗС, девʼять нафтобаз та одна ГНС у Харківській та Полтавській областях.