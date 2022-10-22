Російський снайпер розстріляв автівку з дитиною – черговий злочин росіян на Харківщині

Російський снайпер стріляв в автівку і вбив 10-річну дівчинку – чергові злочини росіян задокументувала поліція в Новому Бурлуці.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Село Новий Бурлук з першого дня повномасштабного вторгнення російської федерації потрапило під окупацію ворога. За словами місцевих мешканців, солдати російської армії поводились зухвало – оселилися у домівках громадян, відібрали автомобілі, забирали домашню худобу, їжу, мародерствували. І вбивали.

За словами дідуся загиблої дівчинки Миколи Ківшара, до війни 10-річна дівчинка разом з батьками мешкала у Харкові. В село Новий Бурлук дитину перевезли, бо вважали, що там буде безпечніше. 25 лютого дівчинка разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею. В цей час російський снайпер прострелив їх автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь. Під час транспортування пораненої дівчинки до медичного закладу в місто Чугуїв, їх автомобіль знову потрапив під обстріл. Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення. Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села. Спочатку він поховав онуку на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.

26 лютого окупанти застрелили 40-річного місцевого жителя. Зловмисникам не сподобалося, що чоловік проводив відеозйомку безладу та мародерства у місцевому магазині, який вчиняли російські військові. Його вбили пострілом у голову. Загиблого поховали родичі на місцевому цвинтарі.

Як розповів старший слідчий Чугуївського районного управління поліції Дмитро Середенко, на місцях поховань правоохоронці вилучили тіла двох загиблих, зібрали речові докази і направили на експертне дослідження.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

21 жовтня ексгумацію загиблих провели співробітники слідчо-оперативної групи Чугуївського райуправління поліції, криміналісти разом з працівниками Чугуївської окружної прокуратури.