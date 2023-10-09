Російський олігарх Фрідман виїхав із Ізраїлю до Москви, – Bloomberg

Через напад терористів ХАМАС на Ізраїль російський олігарх Михайло Фрідман залишив Ізраїль та полетів до Москви.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Тиждень тому я переїхав до Ізраїлю. Зараз через ситуацію, що склалася, я полетів до Москви. Коли все налагодиться, я планую повернутися в Ізраїль і жити там назавжди”, — сказав Фрідман у телефонному коментарі Bloomberg.

Російський олігарх залишив Велику Британію, де мешкав з 2013 року, та переїхав до Ізраїлю за тиждень до того, як ХАМАС почав атаку на країну.

Фрідман має ізраїльське та російське громадянство. Він є засновником і основним акціонером “Альфа-груп”, до складу якої входить найбільший приватний банк Росії. Фрідман переїхав до Британії в 2013 році після продажу частки у російській державній компанії “Роснефть”.

Євроcоюз і Британія запровадили санкції проти Фрідмана та його партнерів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. У серпні санкції проти Фрідмана запровадили США.

“Неможливо жити у Великій Британії під санкціями”, — сказав Фрідман, коли пояснював причину переїзду в Ізраїль.