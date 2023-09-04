Російський Мі-8 вже найближчим часом стане на бойове чергування ЗСУ, — ГУР

У ГУР МО розповіли, що російський Мі-8, який українські спецслужби викрали в агресора, скоро поповнить український авіапарк бойових винищувачів.

Пресслужба ГУР МО зауважила, що ця операція – найкращий приклад плідної співпраці Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та розвідки.

“Багатомісячна спецоперація потребувала залучення найкращих спеціалістів обох відомств та режиму максимальної секретності. Адже країна-окупант вживає безпрецедентних заходів безпеки щодо недопущення будь-яких контактів своїх авіаторів з “неперевіреними” особами, – сказано у повідомленні розвідки.