Суспільство

Російський Мі-8 вже найближчим часом стане на бойове чергування ЗСУ, — ГУР

4 Вересня 2023 12:45
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гур

У ГУР МО розповіли, що російський Мі-8, який українські спецслужби викрали в агресора, скоро поповнить український авіапарк бойових винищувачів.

Пресслужба ГУР МО зауважила, що ця операція – найкращий приклад плідної співпраці Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та розвідки. 

“Багатомісячна спецоперація потребувала залучення найкращих спеціалістів обох відомств та режиму максимальної секретності. Адже країна-окупант вживає безпрецедентних заходів безпеки щодо недопущення будь-яких контактів своїх авіаторів з “неперевіреними” особами, – сказано у повідомленні розвідки.


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