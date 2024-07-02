Економіка

Російський “Газпром” майже на чверть збільшив постачання газу до Європи, – Reuters
2 Липня 2024 16:07
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європа, газ, росія
Логотип "Газпрому" на даху будівлі в Санкт-Петербурзі / Фото: REUTERS

Російський “Газпром” збільшив у червні 2024 року середньодобове постачання природного газу до Європи майже на 23% порівняно з минулим роком.

За розрахунками Reuters, середньодобовий експорт трубопроводами зросли до 81,8 млн кубометрів порівняно з 66,8 млн кубометрів у червні 2023 року. Загальний обсяг експорту природного газу “Газпрому” до Європи цього року становив близько 15,5 млрд кубометрів. Продаж зріс після мінімумів 2023 року.

За даними “Газпрому” та розрахунками Reuters, у 2022 році Росія поставила до Європи за різними маршрутами загалом близько 63,8 млрд кубометрів газу. Минулого року обсяг знизився ще на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів.

На піку у 2018-2019 роках річний потік газу до регіону сягав від 175 до 180 млрд кубометрів.


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