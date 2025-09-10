Російський дрон пошкодив житловий будинок у Польщі: фото з місця

У ніч на 10 вересня уламки російського дрона впали на житловий будинок у селі Вирики Воля Володавського повіту в Люблінському воєводстві Польщі. Пошкоджено дах будівлі та автомобіль, що стояв поруч. За інформацією поліції, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Polsat News.

Староста Володавського повіту Маріуш Занько повідомив, що мешканці чули вибух і бачили польські винищувачі. На місці працюють фахівці, які оцінюють збитки.

Командування Збройних сил Польщі заявило, що російські безпілотники неодноразово порушували повітряний простір країни під час масованої атаки на Україну. Це визнано “актом агресії, який створив загрозу для безпеки громадян”.

Офіційні повідомлення про небезпеку сьогодні вночі отримували жителі Люблінського, Підкарпатського та Підляського воєводств: людей закликали повідомляти про виявлені безпілотники та їхнє місцеперебування.