Російських військових хочуть карати за використання смартфонів

Російських військових хочуть карати за використання гаджетів із підключенням до мережі та функцією передачі геолокації.

Відповідну поправку підготував голова комітету з оборони Андрій Картаполов, передає Мілітарний.

Так, російських військових які використовують смартфони або планшети у яких є функція підключення до мережі або функція передачі геолокації будуть отримувати дисциплінарні покарання.

Окрім цього, законопроєктом запропоновано віднести до грубих дисциплінарних провин використання таких гаджетів.

Додатково, військовий може бути покараний, якщо його пристрій має можливість здійснювати фото/відео знімання та здійснювати аудіозапис.

Треба зазначити, що така заборона у російській армії існує вже давно, проте нові поправки дозволяють призначити за порушення заборони дисциплінарний арешт за рішенням гарнізонного військового суду.

Не дивлячись на це, російські військові продовжують використовувати як смартфони, так і планшети, оскільки вони є одним з найважливіших елементів для керування безпілотниками й здійснення комунікацій між російськими військовими та підрозділами.