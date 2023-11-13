Російську балерину Ілзе Лієпу можуть позбавити громадянства Литви

МВС Литви доручило Департаменту міграції розпочати процедуру позбавлення литовського громадянства російської балерини Ілзе Лієпи через її публічні висловлювання, які дискредитують державу.

Про це повідомляє Delfi.

«Публічні заяви Ілзе Лієпи розцінюються як такі, що дискредитують державу», – заявляє МВС Литви.

Минулої п’ятниці Департамент міграції направив запити до Міністерства закордонних справ Литви, Департаменту державної безпеки (ДДБ) та Департаменту поліції – щодо загроз державній безпеці, що походять від Лієпи, або підтримки ворожого режиму.

Після отримання інформації з Департаменту, МВС Литви звернеться до президента країни, який на підставі висновку Комісії з громадянства ухвалює остаточні рішення щодо позбавлення громадянства, наданого як виняток.

Литовське громадянство російській балерині Лієпі було надано у 2000 році як виняток – таке рішення було прийнято з урахуванням того, що солістка московського Великого театру понад 10 років танцювала з литовським артистом балету Пятрасом Скірмантасом.

Питання про громадянство Лієпи виникли після появи інтерв’ю балерини, в якому вона не приховує своїх симпатій до президента РФ Володимира Путіна, називає війну в Україні «спецоперацією» та відкрито зневажає західний світ та його цінності.

За даними МВС Литви, 800 осіб, які є громадянами Російської Федерації, отримали громадянство Литви як виняток. Міністерство заявляє, що звернеться до ДДБ із проханням ретельно оцінювати цих осіб та оперативно надавати інформацію про них.