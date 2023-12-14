Політика

Російського посла викликали до МЗС Румунії через падіння дрона

14 Грудня 2023 16:51
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румунія, росія, мзс

Міністерство закордонних справ Румунії у четвер викликало посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна після падіння російського безпілотника на території країни.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на заяву відомства.

“МЗС висловлює рішучий протест у зв’язку з інцидентом, спричиненим неконтрольованим падінням безпілотника, який використовувався в атаці на українську портову інфраструктуру в ніч з 13 на 14 грудня, в безлюдному периметрі, розташованому приблизно за 4 км вище за течією від міста Грінду”, – йдеться в заяві.

У відомстві заявляють, що “це є новим порушенням повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву”.

“Міністерство закордонних справ наполегливо вимагає припинення неодноразових нападів на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також безвідповідальної ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації, в тому числі на кордоні між Румунією та Україною. Міністерство закордонних справ вкотре заявляє про рішуче засудження цих атак проти цивільних об’єктів, які порушують норми міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як воєнні злочини”, – йдеться у повідомленні МЗС.

“МЗС поінформувало та проводить консультації з союзниками по НАТО щодо подій на кордоні між Румунією та Україною, включаючи сьогоднішній інцидент. Крім того, Міністерство закордонних справ викличе главу дипломатичної місії Російської Федерації”, – йдеться у заяві.

Рішення було прийнято після того, як новий безпілотник впав на румунській території, недалеко від кордону з Україною, за чотири кілометри від міста Грінду. На місці падіння виявили 1,5-метровий кратер. Військово-повітряні сили підняли в повітря літаки F-16 і Eurofighter Typhoon для моніторингу місцевості.


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