Російські загарбники із РСЗО обстріляли Куп’янськ

Сьогодні близько 16:00 російські окупаційні війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по Куп’янську. Як повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок одного із влучань трапилось загоряння у приватному будинку.

На його ліквідацію були залучені 2 оперативних відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши, вогнеборці застали вже досить розвинену пожежу. Її площа становила близько 80 кв.м.

Вже о 16:40 вогонь вдалось локалізувати та о 18:14 повністю приборкати.

Жертв і постраждалих немає.