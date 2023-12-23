Кримінал

Російські загарбники із РСЗО обстріляли Куп’янськ

23 Грудня 2023 18:48
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дснс, куп'янськ

Сьогодні близько 16:00 російські окупаційні війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по Куп’янську. Як повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок одного із влучань трапилось загоряння у приватному будинку.

На його ліквідацію були залучені 2 оперативних відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши, вогнеборці застали вже досить розвинену пожежу. Її площа становила близько 80 кв.м.

Вже о 16:40 вогонь вдалось локалізувати та о 18:14 повністю приборкати.

Жертв і постраждалих немає.


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