Російські виробники металів страждають від хвилі пожеж — Reuters

Російські виробники металів останніми місяцями постраждали від хвилі пожеж, зокрема на алюмінієвому заводі та цинковому руднику.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 30 грудня сталася пожежа на підприємстві російської гірничодобувної компанії “Удоканська мідь” (Udokan Copper 5) в Забайкальському краї РФ. У компанії заявили виданню, що вогонь пошкодив частину заводу, однак виробництво мідного концентрату не постраждало.

При цьому там не прокоментували, чи призведе пошкодження до затримки початку виробництва катодної міді на заводі: збитки, за словами представників, все ще оцінюють.

“Удоканська мідь” (раніше “Байкальська гірничодобувна компанія”) — російська приватна гірничо-металургійна компанія, створена у 2008 році. Це найбільше в Росії і одне з найбільших у світі неосвоєних родовищ міді. За даними Об’єднаного комітету із запасів руди (JORC), Удокан має ресурс у 26,7 мільйона тонн міді.

Як пише Reuters, “Удоканська мідь” ланувала запустити гідрометалургійний завод у другому кварталі 2024 року і виробляти до 135 тисяч тонн міді у вигляді катодної міді або мідного концентрату на рік.

Загалом у виданні зауважують, що останнім часом страждають не лише вже діючі російські підприємства, а і ті, які тільки перебувають у проєкті.

При цьому зазначається, що на тлі антиросійських західних санкцій такі пожежі ускладнюють для Росії процес імпорту гірничо-збагачувального обладнання, необхідного для заміни пошкодженої техніки.