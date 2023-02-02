Кримінал

Російські війська вдарили по центру Краматорська “Іскандером” – не менше трьох людей загинуло

2 Лютого 2023 06:58
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Війська РФ поцілили в житловий сектор Краматорська ракетою “Іскандер-К”. Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, з них один повністю зруйновано (мова про будинок на вул. Марата, 13). Попередньо відомо про 3 загиблих цивільних мешканців і 20 поранених.Під завалами можуть залишатися люди.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Ворожа атака сталася о 21:45. Триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину росії”, йдеться у повідомленні.

На місці працюють 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи.

Біля кожного пошкодженого будинку виставлено поліцейські наряди. Правоохоронці евакуюювали людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку.

За даними ДСНС, у м. Краматорськ внаслідок ракетного удару зруйновано з 4-го по 1-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду з послідуючим загоранням припаркованих автомобілів.

Станом на 01:00 2 лютого внаслідок обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих осіб та 2 особи врятовано. Травмовано 21 особу (з них 8 осіб госпіталізовано).

“Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій”, – прокоментував трагедію президент України Володимир Зеленський.

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих. “А всіх винних обов’язково знайдемо та покараємо. На помилування вони не заслуговують”, – написав він у соцмережі.


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