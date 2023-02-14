Політика

Російські війська отримали наказ вийти до адмінкордону Луганської області – Гайдай

14 Лютого 2023 12:04
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війна

Голова Луганської обласної військової адміністрації України Сергій Гайдай заявив, що місцева влада найближчим часом очікує масованих атак російських військ, які, за його словами, отримали наказ вийти на адміністративні кордони Луганської області.

За словами Гайдая, російські війська вже стягнули туди велику кількість живої сили та техніки. “Вже зараз фіксуємо збільшення кількості обстрілів як артилерійських, так і авіа”, – повідомив голова Луганської ОВА в ефірі національного телемарафону.


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