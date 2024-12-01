Російські війська форсували Оскіл біля Масютівки

Російські окупанти створили ще один плацдарм на західному березі річки Оскіл поблизу села Масютівка на Харківщині, повідомляє телеграм-канал DeepState. Ворог намагається закріпитися у цьому районі, зокрема південніше Дворічної.

Раніше, 24 листопада, російські військові на човнах форсували річку з Дворічної та закріпилися на західному березі.

Біля Новомлинська ворог здійснив спробу прориву в напрямку села Фиголівка, однак українські сили відбили атаку. Попри складну ситуацію, Сили оборони України активно працюють над її стабілізацією.

За даними DeepState, росіяни окупували Берестки, а також просунулися в районах Масютівки, Лозової, Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного.