Політика

Російські війська форсували Оскіл біля Масютівки
1 Грудня 2024 08:37
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куп'янськ
Фрагмент мапи бойових дій / Фото DeepState

Російські окупанти створили ще один плацдарм на західному березі річки Оскіл поблизу села Масютівка на Харківщині, повідомляє телеграм-канал DeepState. Ворог намагається закріпитися у цьому районі, зокрема південніше Дворічної.

Раніше, 24 листопада, російські військові на човнах форсували річку з Дворічної та закріпилися на західному березі.

Біля Новомлинська ворог здійснив спробу прориву в напрямку села Фиголівка, однак українські сили відбили атаку. Попри складну ситуацію, Сили оборони України активно працюють над її стабілізацією.

За даними DeepState, росіяни окупували Берестки, а також просунулися в районах Масютівки, Лозової, Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного.


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