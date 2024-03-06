Російські та білоруські тенісисти братимуть участь в Олімпіаді-2024

Міжнародний олімпійський комітет допустить гравців з РФ та Білорусі до Ігор-2024 та Паралімпіади у статусі нейтральних спортсменів.

Про це повідомляє офіційний сайт ITF.

“Рішення ITF узгоджується з більшістю міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань та спортсменів, які братимуть участь в Олімпіаді-2024. Позиція ITF відповідає чинній міжнародній тенісній політиці, яку було схвалено в березні 2022 року”, – йдеться у заяві.

Літні Олімпійські ігри – 2024 відбуватимуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня.