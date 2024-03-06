Суспільство

Російські та білоруські тенісисти братимуть участь в Олімпіаді-2024

6 Березня 2024 20:53
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франція, білорусь, росіяни
Олімпіада / Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет допустить гравців з РФ та Білорусі до Ігор-2024 та Паралімпіади у статусі нейтральних спортсменів. 

Про це повідомляє офіційний сайт ITF

“Рішення ITF узгоджується з більшістю міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань та спортсменів, які братимуть участь в Олімпіаді-2024. Позиція ITF відповідає чинній міжнародній тенісній політиці, яку було схвалено в березні 2022 року”, – йдеться у заяві. 

Літні Олімпійські ігри – 2024 відбуватимуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня.


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