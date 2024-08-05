Російські шпигуни проявляють “значний інтерес” до навчання українських військових у Британії, – The Times

Російські спецслужби проявляють значний інтерес до операції “Інтерфлекс” – програми підготовки українських військових за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії.

Про це повідомляє The Times з посиланням на опублікований “Посібник із загроз польової армії”, поширений у британських військах.

Крім польотів безпілотників над військовими базами, російські шпигуни зверталися до армійських інструкторів як онлайн, так і особисто, щоб отримати інформацію, попереджає посібник.

У посібнику зазначається, що російські розвідувальні служби регулярно використовують низку фізичних розвідувальних і технічних можливостей “для збору інформації про наземну діяльність Великої Британії, включаючи навчання особового складу збройних сил України”.

“Вразливі місця включають тренувальні зони, повітряний порт висадки, морський порт висадки, а також ключові об’єкти розміщення та логістики”, – йдеться у посібнику.

Джерела видання в обороні заявили, що наразі є “мало доказів” того, що дрони використовувалися для стеження за тренуваннями, і припустили, що посібник був написаний, щоб попередити солдатів про ризики.

The Times зазначає, що попередження британської армії про методи стеження мають “разючу схожість” з технікою російського шпигунства в інших країнах Європи.