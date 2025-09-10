Російські “шахеди” дісталися Польщі: було задіяно авіацію та закрито чотири аеропорти

У ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну російські ударні дрони “шахед” перетнули кордон Польщі. Через загрозу атак було закрито чотири аеропорти та приведено у готовність авіацію і системи ППО.

Про це повідомляли в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Реклама

Реклама

О 00:42 Повітряні сили України повідомили про наближення російських ударних БпЛА до польського кордону. Про рух кількох груп російських БпЛА на Польщу повідомляли й моніторингові канали – йшлося про десяток “шахедів”.

Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію. Як повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання перевели у стан найвищої готовності. Під загрозою перебували Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства.

Також через вторгнення російських БпЛА також було закрито повітряний простір чотирьох польських аеропортів – “Жешува”, “Люблін”, “Варшава” та “Модлін”.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові застосували зброю проти цілей.

“Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача”, — написав Туск.