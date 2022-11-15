Російські ракети влучили у два житлових будинка у Києві

Росіяни здійснили ракетну атаку на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань.

Більш детальна інформація згодом.

Про новий ракетний удар по Україні повідомив у своєму твіттері голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росія відповідає на потужну промову Зеленського на G20 новою ракетною атакою. Невже хтось серйозно думає, що Кремль справді хоче миру? Він хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють», – написав Єрмак.