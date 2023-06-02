Кримінал

Російські ракети С-300 вдарили по Зміївському бору Росіяни завдали ракетного удару по лісу у Зміївській громаді Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов у своєму тг-каналі. За його словами, удар задавався двома ракетами С-300. Постраждалих немає. Поділитися:



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