Російські ракети С-300 вдарили по Зміївському бору

Росіяни завдали ракетного удару по лісу у Зміївській громаді Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов у своєму тг-каналі.
За його словами, удар задавався двома ракетами С-300. Постраждалих немає.
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Росіяни завдали ракетного удару по лісу у Зміївській громаді Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов у своєму тг-каналі.
За його словами, удар задавався двома ракетами С-300. Постраждалих немає.
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