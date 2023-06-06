Російські повстанці ліквідували командира оперативного угруповання Білгород

Російські незалежні журналісти із проекту «Берег» зазначають, що фронт уже дійшов до Росії. Репортери дісталися 40-тисячного міста Шебекіно у Білгородській області, за яке вже кілька тижнів ведуть бої Російський добровольчий корпус разом із Легіоном «Свобода Росії», що борються на боці ЗСУ з армією РФ.

Про деякі успіхи може свідчити той факт, що 5 червня бійцям РДК та ЛСР вдалося ліквідувати полковника Стесєва Андрія Васильовича, старшого оперативного угруповання Бєлгорода. Раніше Стесєв вбивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та в Україні.

Шебекіно знаходиться за 6 кілометрів від українського кордону. Про перші окремі обстріли міста повідомлялося ще минулого року. Тоді снаряди зруйнували торговельний центр. Двоє людей було вбито і 14 поранено. Інтенсивні обстріли розпочалися у травні. На думку незалежних військових аналітиків, подібні дії антипутинських партизанів сіють страх серед росіян та дезорганізують операції російської армії.