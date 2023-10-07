Політика

Російські окупанти облаштовують військові шпиталі, прикриваючись цивільними – Генштаб ЗСУ

7 Жовтня 2023 19:32
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генштаб

Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень, йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Ворог завдав 8 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.
  • На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Авдіївки та Первомайського Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 12 атак ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку під щільним вогнем артилерії та авіаційними ударами наші захисники відбили 8 атак ворога в районі Водяного Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в східніше Золотої Ниви Донецької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Російські окупанти продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями. Так, в місті Лисичанськ Луганської області російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь в багатоквартирному будинку міста, де наразі проживає цивільне населення.

Також, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області окупанти перемістили хворих цивільних людей з лікарні у приватні будинки, що знаходяться поруч, з метою звільнення палат лікарні для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.


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