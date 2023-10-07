Російські окупанти облаштовують військові шпиталі, прикриваючись цивільними – Генштаб ЗСУ

Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень, йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Ворог завдав 8 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

наші захисники відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Авдіївки та Первомайського Донецької області.

Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Авдіївки та Первомайського Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 12 атак ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

протягом доби Сили оборони успішно відбили 12 атак ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку під щільним вогнем артилерії та авіаційними ударами наші захисники відбили 8 атак ворога в районі Водяного Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в східніше Золотої Ниви Донецької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Російські окупанти продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями. Так, в місті Лисичанськ Луганської області російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь в багатоквартирному будинку міста, де наразі проживає цивільне населення.

Також, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області окупанти перемістили хворих цивільних людей з лікарні у приватні будинки, що знаходяться поруч, з метою звільнення палат лікарні для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.