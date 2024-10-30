Російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Київ, постраждали люди

У ніч проти 30 жовтня російські війська запустили по Києву безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили усі дрони. Падіння уламків зафіксували у Солом’янському районі, постраждали дев’ятеро людей, повідомили у міській адміністрації

Як додали в ДСНС, внаслідок атаки сталось загоряння на 2 та 3 поверхах девʼятиповерхівки. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м.

Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 – виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано. 9 осіб – постраждали.

Також пожежа виникла в 8-поверховій адміністративній будівлі. Пожежу також ліквідовано.

Загалом на місцях подій працювали 65 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.