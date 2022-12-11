Російські неонацисти розвідують інформацію про країни-члени НАТО

Неонацистське воєнізоване угруповання, пов’язане з Кремлем, попросило своїх членів надати розвідувальні дані про прикордонну та військову діяльність у Латвії, Литві та Естонії, викликаючи занепокоєння щодо того, чи планують ультраправі російські групи напад на країни НАТО.

Про це повідомляє The Guardian.

Група «Русіч», яка зараз воює в Україні від імені Кремля і пов’язана з сумнозвісною Групою Вагнера, минулого тижня звернулася до учасників з проханням надіслати деталі, що стосуються прикордонних постів і військових переміщень у трьох країнах Балтії.

У дописі вони закликають інформувати про військові частини з конкретними посиланнями на дані та професії членів, родичів членів та їхній особистий транспорт.Також запитуються подробиці пересування патрулів, розташування прикордонних постів, систем спостереження та транспортних засобів.

Бойовиків цікавлять подробиці про вежі зв’язку та засоби безпеки на кордоні, а також координати складів палива та систем безпеки в прикордонних районах також запитували.

Це викликалє питання про те, хто здійснює загальне командування ультраправими прокремлівськими групами, які воюють в Україні.

Джерела, які побажали залишитися анонімними, сказали, що «надзвичайний» крок Русіча може свідчити про розчарування в Кремлі та розчарування тим, як йде війна Путіна в Україні.