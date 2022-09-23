Російські неонацисти опублікували “інструкцію”, як вбивати українських військовополонених

Після звістки про те, що Росія обміняла 217 захисників “Азовсталі” , включаючи командирів “Азова” і десять іноземних громадян, що воювали у ЗСУ, “ультрапатріотичне” крило в Росії впало в публічну зневіру.

Поки “військкори” писали гнівні пости, більш лояльні власті блогери намагалися знайти якесь обґрунтування дій Кремля (виходило у них погано – після численних репортажів про “полонених нацистів” та анонсованого трибуналу над ними).

Диверсійно-штурмова розвідувальна група “Русич” висловилася куди чіткіше.

” Інструкція з утилізації військовополонених ЗСУ.

По можливості – не повідомляйте вищому командуванню про наявність полонених солдат і офіцерів супротивника. Якщо доповідь була здійснена (для покращення звітності), то доповісти, що противник поранений і може загинути (навіть якщо це не так)”.

Для допиту автор повідомлення радить “відрубувати пальці, відрізати вухо, удари в область паху та суглобів, загнати голки під нігті”.

Після допиту полоненого рекомендується розстрілювати, не привертаючи уваги.

Ця “інструкція” виглядає настільки дико, що хочеться подумати, що вона фейкова – якщо не знати історію диверсійно-штурмової групи “Русич”.

Її організували навесні 2014 року націоналісти із Санкт-Петербурга Ян Петровський (велику частину життя до цього він провів у Норвегії) та Олександр Мільчаков. Останній прославився особисто викладеними у 2011 році фотографіями, де він вбиває цуценя, відрізає йому голову та з’їдає.

З’їздивши на Донбас із гуманітарним конвоєм, молоді люди вирішили воювати. Вони набрали людей із Москви, Пітера і, за словами Петровського, ” інших міст Русі”. На Донбасі вони брали участь у бойових діях у донецькому та луганському аеропортах та знищили колону українського батальйону – по мережі тоді розійшлися фотографії з Петровським, який позує на тлі вбитих українських солдатів.

Окремо треба сказати, що люди з ДШРГ “Русич”, які зараз поїхали “денацифікувати Україну”, – відкриті неонацисти і буквально прославляють Гітлера. Прізвисько Мільчакова – “Фріц”, він позує зі свастикою на прапорах.

Ще один учасник ДШРГ “Русич” – це Євген Рассказов, відомий за позивним “Топаз”. 20 квітня (день народження Гітлера) цього року він опублікував запис, в якому вітав з днем ​​народження “нашого соратника та друга, який став прикладом для багатьох з нас (…) Незважаючи на те, що його вже давно немає з нами, його справа і слово живе у наших серцях і надихає бити укро-більшовицьку мерзоту”. Текст супроводжувався рунами, які використовували СС та НСДАП.

На критику Топаз відповідав, що символіка “Русича” та погляди його бійців “не зміняться”, а силовики тиску на “Русич” не впливатимуть як на “героїв війни”. У 2016 році в інтернеті з’явилися фотографії, на яких Мільчаков та Петровський позують з орденами “Союзу добровольців Донбасу” разом із головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим. Та й загалом влада цілком прихильна до націоналістичного об’єднання.

Втім, і набагато помірніші “патріотичні сили” зараз у більш стриманих висловлюваннях кажуть, що після обміну “азовців” на Медведчука полонених російські бійці брати можуть не захотіти. Це покаже час, але готовність виконувати свої інструкції у бійців “Русича” можна розцінювати цілком серйозно.