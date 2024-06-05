Російські нафтові доходи продовжують зростати, – Bloomberg

У травні надходження від продажу нафти до державного бюджету Росії зросли майже на 50% порівняно з минулим роком, оскільки ціни на нафту зросли, а країна адаптувалася до міжнародних санкцій.

Згідно з розрахунками Bloomberg, минулого місяця податки від нафти зросли до 632,5 млрд рублів ($7,1 млрд доларів). Загальна кількість надходжень від нафти та газу зросла на 39% до 793,7 млрд рублів. Сплеск доходів був спричинений зростом цін на нафту Urals, ключову експортну суміш РФ.

Зазначається, що санкції країн G-7 спрямовані на зменшення припливу до Росії валюти від продажу нафти шляхом обмеження доступу до західних судноплавних та страхових послуг, зберігаючи при цьому росіян на світовому ринку. Москва адаптувалася до обмежень, включаючи заборону Європейського Союзу на імпорт нафти з РФ та використовує величезний тіньовий флот танкерів, через який продає свою нафту клієнтам з Азії.

Навіть з огляду на те, що доходи від нафти та газу щорічно зростають, Москва запропонувала знизити загальний прогноз прибутків галузі на 2024 рік. Бюджет країни-агресора цього року отримає 10,99 трильйона рублів від галузі, порівняно з попередньою оцінкою в 11,5 трильйона рублів, наводить цифри Bloomberg. Очікується, що російська нафта цього року торгуватиметься приблизно за 65 доларів за барель, порівняно з попереднім прогнозом у 71,30 доларів.