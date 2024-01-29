Суспільство

Російські літаки впустили дві авіабомби у Бєлгородській області 

29 Січня 2024 11:47
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Бєлгород

Російські літаки у двох населених пунктах Бєлгородської області останніми днями впустили дві авіабомби ФАБ-250.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Зокрема, за інформацією журналістів, 27 січня авіабомбу ФАБ-250 виявили у хуторі Постников Корочанського району. Мешканців вирішили не евакуювати.

Цього ж дня таку саму авіабомбу знайшли у селі Стрілецьке Бєлгородського району.

“Бомбу було знайдено на вулиці Лісовій, влада ухвалила рішення про евакуацію близько 150 жителів, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння авіабомби”, – йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, унаслідок скидання боєприпасів ніхто не постраждав. Обидві авіабомби знешкодили наступного дня.


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